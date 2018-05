FNV'ers bezetten kantoren politieke partijen en eisen beter pensioen

Celstraf voor Hagenaar na klap in moskee

16:27 Hagenaar Mounir E. (28) is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, omdat hij in een moskee in Laakkwartier een man geslagen heeft. Ook beledigde en bespuugde hij een medewerker van zorgorganisatie Perspectief in Poeldijk.