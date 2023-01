Focus op criminele probleemgebieden, ‘maar vergeet ook de andere delen van Den Haag niet’

De steekpartij bij een supermarkt aan de Beresteinlaan zette heel Den Haag weer op scherp. Zuidwest staat er slecht op als het om criminaliteit gaat. Niet voor niets worden er miljoenen euro's in de wijk gestoken om de straten weer veiliger te maken.

Daarnaast geeft Den Haag prioriteit aan de veiligheid in een aantal specifiek aangewezen gebieden, zoals het gebied rond de Zevensprong, Beeklaan, Weimarstraat, verder ook rond het Kaapseplein, Duindorp en het gebied rond de Van Baerlestraat en Jan Luykenlaan. Ook krijgt Laak een eigen specifieke veiligheidsaanpak.

Problematiek stapelt op

Maar door zo te focussen op die specifieke gebieden, loopt Den Haag het risico dat het juist andere plekken in de stad misgaat, stelt Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de Haagse VVD. ,,Die kwetsbare wijken, daar stapelt problematiek zich op, daarom hebben we ervoor gestreden dat daar meer geld voor komt. Dat is daarvoor bedoeld. Het is goed dat die aandacht er is, maar we moeten de rest van de stad niet vergeten.”

Van Basten Batenburg vreest voor een waterbedeffect. ,,Drillrap gebeurt niet alleen in de directe woonomgeving van die jongeren en ook rond de Bosjes van Pex is wel wat aan de hand. Het hoeft niet per se een waterbedeffect van dezelfde criminaliteit te zijn, het kan ook iets anders zijn.”

Quote Het is veel minder heftig, maar daar zijn vorig jaar elektri­sche bakfietsen gestolen en auto's gestript en ook het aantal inbraken neemt na corona weer toe Lotte van Basten Batenburg

Als voorbeeld noemt ze het Belgisch Park: ,,Het is veel minder heftig, maar daar zijn vorig jaar elektrische bakfietsen gestolen en auto's gestript en ook het aantal inbraken neemt na corona weer toe. Dat heeft veel invloed op het gevoel van veiligheid en geluk, daar moeten we aandacht voor houden. Juist in de duurdere wijken, daar is meer te halen.”

Maar, zo benadrukt Van Basten Batenburg, het gaat ook om wijken waar in het verleden zorgen over bestonden en die toch weer af kunnen glijden als er te weinig aandacht voor is. ,,In Mariahoeve kan het de verkeerde kant op gaan als er te weinig aandacht voor is. Bouwlust Loosduinen, Segbroek. Zo ver zal het waarschijnlijk niet komen, maar je moet het wel expliciet benoemen.” Dat wil het VVD-raadslid vandaag tijdens de commissievergadering onder de aandacht brengen.

Honderden agenten tekort

Grote vraag is wel: hoe kun je ervoor zorgen dat het in alle Haagse wijken veilig wordt en blijft? De politie komt nog honderden agenten tekort in de Haagse eenheid. ,,We blijven er bij het Rijk op aandringen om haast te maken om alles uit de kast te halen om meer agenten te werven, maar dat zal echt nog wel even duren. We zien bij grote demonstraties al dat de agenten uit de wijkbureaus worden gehaald om te helpen bij de demo's.”

Ook naar handhavers wordt nog altijd naarstig gezocht. Van Basten Batenburg krijgt de indruk dat andere steden meer succes hebben om die aan te trekken. ,,Bij handhaving zien we dat er 10 procent vacatures zijn, op 200 boa's ongeveer. Het schijnt structureel maar niet te lukken om die aan te trekken. Ik wil dat er gekeken gaat worden waarom we die vacatures niet kunnen vervullen. Daarbij ook naar salariëring kijken. Als ze in Rotterdam en Amsterdam meer kunnen verdienen, dan snap ik wel waarom ze het werk in een andere stad gaan doen.”

