'Focus op de rijkere toerist na brexit’

Marco Esser en Nienke van der Malen, directeuren van The Hague & Partners, houden nauwlettend in de gaten welke (negatieve) effecten de brexit op onder meer het toerisme in Den Haag heeft. Daar lijkt vooralsnog geen sprake van. Integendeel. Esser: ,,Een voorbeeld: in de vakantiehuisjes van Duinrell zaten vorig jaar meer Engelsen. Zij gaven aan dat ze voorheen naar Zuid-Frankrijk gingen, maar dat dat nu te duur was geworden.‘’



The Hague & Partners omvat sinds zo'n anderhalf jaar The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau en The Hague Business Agency. Het doet voor Den Haag de marketing en acquisitie, gericht op het werven en behouden van bezoekers, bedrijven/organisaties en congressen. Alle onderdelen krijgen te maken met de brexit. Voorbereiding is dan ook belangrijk. De beide directeuren doen dat op basis van bestaande onderzoeken en inschattingen. Maar: ,,De precieze effecten weten wij ook nog niet.‘’