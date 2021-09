Fonds 1818 moet bezuinigen en kiest liever voor de eenzame oudere dan de Parkpop-bezoeker

Haagse banenmachi­ne definitief failliet, bemidde­lings­po­ging gemeente mislukt

20 januari De Energie Academie in Den Haag, een ambitieus miljoenenproject om kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen, is failliet. Het faillissement is onvermijdelijk omdat enkele schuldeisers niet akkoord gingen met een voorstel van de Raad van Toezicht (RvT). De gemeente Den Haag probeert de bestaande kandidaten alsnog te helpen door te bemiddelden bij werk of opleiding.