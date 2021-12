Foodbloggende chihuahua Sam (8) eet oliebollen, ei en tampons: ‘Verdwenen in één seconde’

Popmuseum­di­rec­teur Jaap (60) raakte als jochie in de ban van muziek, nu is hij ziek: ‘The show must go on’

Ze zitten samen in een rollercoaster, die inmiddels twee maanden voortraast. Waar deze ellendige rit stopt? Jaap Schut (60), de directeur van popmuseum RockArt in Hoek van Holland, weet het niet. Bezoekers zullen hem even niet zo vaak zien tussen de oude lp’s. Schut is geveld door lymfeklierkanker. ,,De energie is weg, maar ik ga echt nog wel een paar jaar doordenderen.’’ Met zijn vrouw Jacqueline (59) aan zijn zijde.

