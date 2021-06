Foodhall Scheveningen biedt 17 wereldkeukens op één plek

Check: eerste TikTok experience opent in Mall

2 juni Duetten, dansen op bekende hits en ‘storytime’ video’s: de populariteit van TikTok raast door de smartphones van Nederlanders. Vanaf 5 juni kunnen gebruikers van de populaire app hun creativiteit op de loop laten in de nieuwe ‘TikTok experience’ die zal openen in de Mall of The Netherlands in Leidschendam.