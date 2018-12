Foodhallen naar Haagse Bluf: ‘Iedereen is welkom’

De wereld wordt in culinair opzicht één grote smeltkroes. Het maakt niet uit waar je uit eten gaat, overal heb je de keuze uit gerechten van Europese, Zuid-Amerikaanse en Aziatische oorsprong. En overal zijn er wakkere ondernemers die zich door elkaars ideeën laten inspireren. Zoals nu weer gebeurt met het fenomeen foodhallen.



Chong Chu, culinair gevormd aan de Hotelschool in Den Haag, geeft het eerlijk toe: ,,Waar ik de laatste jaren ook kwam, van Stockholm tot Madrid, steeds vaker stuitte ik op een concept met meerdere restaurants onder één dak en waar je de hele avond onder de pannen kon zijn. Zeker ook met ons klimaat hier, waar het afwisselend regent, waait of vriest, moet het toch een feest zijn om bij binnenkomst je jas te kunnen ophangen en de rest van de avond niet meer naar buiten te hoeven?‘’



In 2014 resulteerde dat in de eerste Nederlandse Foodhallen, in Amsterdam. Vier jaar later volgde Rotterdam. En in beide steden zit de loop er dusdanig goed in dat Chong Chu binnenkort naar Den Haag uitbreidt. Nou ja, binnenkort: eind volgend jaar. In winkelhof Haagse Bluf, strategisch gelegen tussen de grote uitgaanscentra Plein en Grote Markt.



,,We zijn laagdrempelig,'' geeft Chu een schot voor de boeg, ,,en mikken op een zo breed mogelijk publiek. Toeristen, mensen die na het werk met elkaar een hapje willen eten en buurtbewoners die alleen even aan de bar willen zitten - iedereen is welkom.‘’