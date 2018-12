Foodhallen straks ook in hofstad

Online 'veiling' maakt concurren­tie woning­markt zichtbaar

10:10 Huizenkopers buitelen in Den Haag over elkaar heen. Met online biedingen gebeurt dat nu vol in het zicht. Geboden bedragen zijn op de website van makelaars, net als op Marktplaats en Vakantieveilingen, voor iedereen openbaar. ,,We brengen een beetje rust in het koopproces.''