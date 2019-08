Foodporn maakt Haagse Kamile (27) ineens wereldberoemd: ‘Beste beslissing ooit’

Surfen Golfsurf­ster Eveline Hooft kijkt uit naar start olympisch kwalifica­tie­toer­nooi

11:16 Met golfsurfster Eveline Hooft weet je nooit waar op de aardbol ze nu weer haar kunsten op de plank vertoont. Dat kan in elk werelddeel zijn. Al bleef de Haagse de afgelopen maanden dan relatief in de buurt. ,,Ik heb achtereenvolgens wedstrijden gesurft in Portugal, Engeland en Frankrijk. In Engeland werd ik vijfde. De andere wedstrijden waren weer erg leerzaam."