Forensische opsporing doet onderzoek in woning Treilerweg

22 mei Sheela en George Demel verkopen hun drielaags bovenhuis in de Danckertsstraat in Den Haag. Het plan was om iets langer in Nederland te blijven, maar ze keren toch eerder dan verwacht terug naar Singapore. Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.