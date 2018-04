Formatieplek uitgelekt: Haagse partijen onderhandelen in boomkwekerij

Het had geheim moeten blijven, maar dat is nog geen week gelukt: de Haagse coalitieonderhandelingen worden gevoerd in de stadskwekerij in villawijk Duttendel. In de groene luwte worden onderhandelaars van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks deze week door ambtenaren bijgepraat over actuele dossiers. 'Toepasselijke plek ja: om het vertrouwen te 'kweken'.