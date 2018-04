Formatieplek uitgelekt: Haagse partijen onderhandelen in stadskwekerij

Maandagmiddag spraken Groep de Mos-leider Richard de Mos en D66-aanvoerder Robert van Asten elkaar in een onderonsje op het erf van de kwekerij, onderdeel van de gemeentelijke groenvoorziening. De andere zes onderhandelaars en formateur Edith Schippers waren toen binnen.



Na vijven waren de gesprekken klaar voor vandaag. Bij het wegfietsen zei Van Asten: ,,Met zulk weer is de sfeer altijd goed.'' Ook de partijleiders en secondanten van VVD en GroenLinks verlieten de kwekerij per fiets. Richard de Mos nam als enige de auto: ,,De sfeer is goed. Maar ik ben niet blij dat jullie hier staan: het is juist lekker om in de luwte te werken.'' Volgens De Mos wordt er intensief gesproken de komende tijd. ,,We gaan wel door, er is veel te doen.''



Volgens diverse ingewijden wordt deze week nog niet op het scherp van de snede onderhandeld: eerst krijgen de partijleiders en hun secondanten feitelijke informatie van de ambtelijke diensten.



Na elke toelichting wordt er kort inhoudelijk gesproken, meldt een betrouwbare bron. 'Dan worden de eerste posities bepaald'. Door ambtenaren zijn ook factsheets gemaakt van allerlei projecten en dossiers. Zo maken partijen 'een foto van de stad'.