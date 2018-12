Formule 1 van de 17de eeuw: Oud-coureur Lammers poogt met historische zeilwagen over strand te rijden

Laboratori­um bevestigt: Spreeuwen­sterf­te door natuurlij­ke vergiftiging via de taxusplant

19:46 De honderden spreeuwen die in oktober en november dood werden gevonden in en rondom het Huijgenspark in Den Haag, zijn zo goed als zeker gestorven door een natuurlijke vergiftiging via de taxusplant. Dat blijkt vandaag uit onderzoek van het Wageningen Bioveterinary Research laboratorium (WBVR) in Lelystad. Het gaat in ieder geval niet om opzettelijke vergiftiging en ook een virus werd al eerder uitgesloten.