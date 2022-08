Fors meer fietsen gestolen in regio Den Haag

De politie raadt aan om niet alleen een ringslot te gebruiken. Die kan immers niet gebruikt worden om de tweewieler vast te maken aan een hek of lantaarnpaal. ‘Door een extra slot te gebruiken, voorkom je dat een fietsendief met je fiets wegloopt of deze snel in een busje laadt.’ Verder wordt aangeraden om alleen goedgekeurde sloten te gebruiken, aangezien die moeilijker doorgeknipt kunnen worden. ‘En parkeer in de buurt van een lantaarnpaal of andere verlichting.’