Forse celstraffen voor Russen en Litouwer na klungelige drugsdeal op Haagse parkeerplaats

Interview Schrijf­ster Nancy Olthoff droomde al jaren over haar Herman: ‘Hij is een beetje anders, net als ik’

15:03 Hij speelt met knikkers, koopt speculaasjes bij de bakker en houdt zijn wereldje zo klein mogelijk. Kortom, voor een meerderjarige man is Herman van Dusselen een beetje anders. Of dat ook geldt voor de romanschrijfster aan wier fantasie hij is ontsproten? ,,Veel van wat ik over Herman schreef, ging uiteindelijk over mij.’’