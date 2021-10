Forse groei van aantal sociale huurwoningen in de Haagse regio: ‘Het is een marathon, geen sprintje’

Woningen in Bezuiden­hout ontruimd door brand, politie onderzoekt brandstich­ting

24 oktober Vanwege een brand in een portiekwoning in De Moucheronstraat in Den Haag-Bezuidenhout zijn in de nacht van zaterdag op zondag enkele omliggende woningen ontruimd. Eén bewoner raakte lichtgewond. De politie onderzoekt of er mogelijk brand is gesticht.