Forse schade door autobrand in Haagse Hooftskadelaan

De dag die je wist dat zou komen. Nee, niet Borsato. De hack. We zijn under attack! Den Haag is momenteel oorlogsgebied. Wij zijn, hou je vast: gehackt. Gegijzeld. Niet meer in staat om te functioneren. DE HELE STAD. Nou ja, de gemeente dan. Wat is er aan de digitale hand?

16 december