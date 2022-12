Forse stijging discriminatiemeldingen, behalve in grote steden: ‘Sommigen zijn er gewend aan geraakt’

Snackbar­hou­der die aan Maanweg coffeeshop wil beginnen krijgt nul op rekest

Er komt geen nieuwe coffeeshop in de Binckhorst in Den Haag. Begin november had de exploitant van de snackbar op het adres Maanweg 23 hiervoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Den Haag. De ondernemer hoopte met deze aanvraag zijn exploitatie te kunnen verbeteren.

8 december