Forse toename vernielingen, straatroven en overvallen in Den Haag

Verwarde personen

Wel moesten politieagenten veel vaker in actie komen voor overlast. Ruim 43.000 keer het afgelopen jaar, terwijl dat in 2018 nog 40.000 keer was. Volgens de politie is in elk geval de helft van deze meldingen toe te schrijven aan de veelbesproken ‘verwarde personen’.

Niet alleen blijkt uit de analyse van de politie dat er meer criminaliteit is geregistreerd, ook is te zien dat de politie meer moeite heeft om binnen een kwartier ter plekke te zijn. 15 minuten is de norm die is gesteld als zogeheten ‘aanrijtijd'. Maar die werd in ruim 13 procent van de meldingen niet gehaald. In 2018 was dat 12 procent. Mogelijk wordt deze stijging veroorzaakt door het tekort aan politieagenten en de hoge werkdruk die daarmee gepaard gaat.