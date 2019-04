'Forum moet vrijen met de andere partijen'

Keurige man, die Rob Roos. Welbespraakt, goed gekleed en voorkomend. Geduldig ook op de dag dat de nieuwe Provinciale Staten van Zuid-Holland ceremonieel van start gaan met bossen bloemen en de eed. Vriendelijk en uitgebreid staat de voorman van Forum voor Democratie Zuid-Holland een batterij journalisten te woord. Fel wordt hij pas tijdens zijn toespraak in het Haagse provinciehuis, als hij zijn grieven tegen de 'gevestigde orde' kwijt wil.



Roos komt op voor zijn achterban. En die is indrukwekkend. Forum haalde op 20 maart vanuit het niets elf zetels en werd zo in een klap de grootste partij in Zuid-Holland.



,,Onze kiezers zijn hardwerkende, normale Nederlanders die goed genoeg zijn om belasting te betalen, maar niet om méé te praten'', moppert Roos. ,,De politieke correctheid heeft twintig jaar geregeerd. Elk signaal van de kiezers is afgedaan met dooddoeners als populisme, rechts-extremisme of zelfs fascisme. Verschrikkelijk! Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel naar elkaar luisteren.''