‘Forum voor Democratie is als een kaassoufflé in elkaar gezakt’

De déconfiture van de partij van Thierry Baudet is ook aan de stamtafel in het koffiehuis gesprek van de dag. ‘Dus eerst geeft partijbons Henk Otten een vervelend interview over Thierry en daarna wordt ‘ie ineens door Thierry ontmaskerd als dief van 30.000 euro. Is dat toeval? Ik dachutnie.’ Leen analyseert het ‘Forum voor Kleptocratie’.



‘En dan komt kamerlid Hiddema met de verklaring dat hij óók 24.000 euro aan onkostenvergoeding van de Kamer heeft gekregen. Net als Dion Graus van de PVV. Die d’r trouwen steeds meer uitziet als ze achternaam. Hij heeft zo goed als zeker ten onrechte tienduizenden euro’s onkostenvergoeding gekregen. Dat wordt helemaal niet gecontroleerd, ze gaan op het Binnenhof uit van ‘de goedheid van de mens.’



‘Vandaar dat het steeds fout gaat in de politiek’, roept Ome Ed. ‘Politiek is een uitvinding voor mensen die geen baan konden vinden’, meldt Schele Joop. ‘Ze laten zien wat ze willen. Ik zou liever willen zien wat ze kunnen.’ ‘Dion zegt dat ‘ie bij zijn moeder in Maastricht woont maar hij zit in Voorburg. En daar wil ‘ie nog niet dood gevonden worden.’ ‘Daar heeft ‘ie natuurlijk gelijk in,’ meent Ome Ed. ‘Zo’n man wil je sowieso nergens dood vinden, laat staan levend.’



‘En terwijl meneer Otten moest hangen en Hiddema achter de rug van Dion wegkwam met zijn eigen diefstal was Thierry plotseling ziek.’ Leen is furieus. ‘Ken toch gebeuren?’ Ome Ed haalt zijn schouders op. ‘Hij had plafonddienst. Buikgriep.’



‘Onderbuikgriep zal je bedoelen. Laat ik het zó zeggen: ik vind het moeilijk te geloven dat ook voor hem Jezus aan het kruis is gestorven.’ ‘Leen, als jij het zo goed weet, waarom begin jij dan geen partij? Dit zijn groeistuipen. Alsof die VVD zo fris is.’ Ome Ed eist zoals wel vaker het laatste woord op. ‘Jongens, wees eerlijk: het parlement moet een afspiegeling van de samenleving zijn. Daar horen oplichters, narcisten en demente advocaten gewoon bij.’



