Forum voor Democratie is de grootste in wijken van De Mos

Lion King best bezochte musical in Nederland ooit

13:17 The Lion King mag zichzelf officieel de best bezochte musical van Nederland noemen. De voorstelling trok, verdeeld over twee speelperiodes, ruim 3,3 miljoen bezoekers. Daarmee het is het record van Soldaat van Oranje (tot nu toe ruim 2,8 miljoen miljoen kaartjes) verbroken.