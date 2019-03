Forum voor Democratie tegen Statenleden: ‘Geef ons een kans’

Henk de Vree van de PVV gaf zijn teleurstelling over de verkiezingsuitslag onomwonden toe: ,,Van acht naar vier zetels is niet niks. Ik had een heel grote kater.’’ De PVV is graag bereid met Forum samen te werken. ,,Wij zien hen niet als concurrent.’’ De Vree maakte daarom liever een optelsom. ,,We zijn nu met vijftien.’’ Hij sprak waarschuwende woorden tegen de andere fracties. ,,Als u doorgaat met het negeren van rechts zal de onvrede bij de kiezers alleen maar toenemen. En onvrede heeft een einde. Mensen kunnen denken ‘er wordt toch niet naar ons geluisterd’ en dan krijg je protesten zoals van de gele hesjes. Verdiep u nu eens in de mensen op rechts. Wij kijken in elk geval uit naar de samenwerking met Forum voor Democratie. Ik roep andere partijen op hetzelfde te doen.’’



Om een coalitie te smeden van minimaal vier partijen waar ook FVD en de PVV deel van uitmaken zal wellicht toch lastig worden, zo is de verwachting. ,,Dit proces heeft tijd nodig’’, zegt Anne Koning, fractievoorzitter van de PvdA. ,,Ook omdat je elkaar niet kent. En nee, inhoudelijk zitten we met Forum niet heel erg op één lijn. Ik zie niet veel raakvlakken.’’ Het CDA klinkt welwillender. Adri Bom-Lenstra: ,,We moeten alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Daar willen we graag een steentje aan bijdragen.’’



Metin Celik van Denk (een zetel) was bezorgd en niet blij met de uitkomst van de verkiezingen. ,,Als politieke partijen groepen beledigen, zal Denk een tegengeluid laten horen. Ik hecht aan het vrije woord, maar ook aan fatsoen.’’



Informateur Hans Wiegel praat maandag en dinsdag met alle fracties.