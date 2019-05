Forum Zuid-Holland gunt SGP zetel senaat

Dat was geen foutje, zei voorman Rob Roos van Forum, maar een bewuste keuze. In totaal kiezen 570 leden van de Provinciale Staten de 75 senatoren. Omdat dit maar weinig stemmers zijn, maakt een enkele stem soms het verschil tussen wel of niet een extra zetel. Precies dat gebeurde met de Zuid-Hollandse stem die Forum 'uitleende' aan de conservatieve christelijke partij. Het cadeautje is opvallend, omdat Forum in Zuid-Holland de SGP op het oog heeft als toekomstige coalitiepartner in het provinciebestuur. Met het CDA en de VVD schreef voorman Rob Roos van Forum een opzet voor een regeerakkoord. Daarna zijn de onderhandelingen begonnen met de twee kleine christelijke partijen, om te bezien of die willen meeregeren in Zuid-Holland. Later deze week wordt duidelijk of dit kansrijk is.

Coalitieklem

Het was SGP-leider Van der Staaij die bij Forum aanklopte voor extra stemmen, vertelt een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de partij. ,,In het verleden hielpen CDA en CU ons nog wel eens aan extra stemmen, maar die zitten nu in de coalitieklem." De SGP ziet regeren in Zuid-Holland met Forum wel zitten, al is nog niet gezegd dat deze coalitie er echt komt. In de ChristenUnie is veel kritiek op de standpunten van Forum. ChristenUnie wil om die reden ook niet in het Europees Parlement in één fractie zitten met Forum. Als Forum de stem niet aan de SGP had weggegeven, was de restzetel vermoedelijk naar PvdA of GroenLinks gegaan.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!