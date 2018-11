Fotograaf geeft terug aan de maatschappij

Eerbetoon aan Harrie Jekkers in Moerwijk

9:55 Harrie Jekkers krijgt een blijvend eerbetoon in de buurt waar hij is opgegroeid, Moerwijk. Tegen de muur van een appartementencomplex aan het Heeswijkplein komt de tekst 'ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwijk willen wonen'.