Fotograaf ontkent verkrachting en PostNL verzaakt: dit zijn de best gelezen verhalen van afgelopen week

Vrouw die filmde hoe Sigrid Kaag werd lastiggevallen bij haar woning opgepakt door politie

De vrouw (44) die filmde hoe Max van den B. (29) minister van Financiën Sigrid Kaag bij haar woning in Den Haag lastigviel, is door de Haagse politie gearresteerd. Van den B. liep vorige week woensdag met een grote brandende fakkel langs de woning van de D66-leider en scandeerde complotleuzen.

Studenten slepen universiteit voor rechter om verplichte studievertraging

Ze studeren verplicht veel later af vanwege de coronamaatregelen, maar moeten wel duizenden euro’s extra aan de universiteit betalen. 25 internationale studenten slepen de TU Delft voor de rechter omdat ze hun studie niet tijdelijk stop mogen zetten. ,,Er zijn ouders die een tweede hypotheek hebben moeten afsluiten vanwege de oplopende studiekosten van hun kind.”

Foetus gevonden in Uithofpark in Den Haag, politie bezorgd om moeder

In het Uithofpark in Den Haag is dinsdagavond een niet levensvatbare foetus gevonden. Een voorbijganger trof de onvolgroeide baby aan in het park, waarna hij de hulpdiensten inschakelde. ,,Wij zijn bezorgd om de moeder en hopen dat zij de noodzakelijke medische zorg krijgt”, zegt de politie.

PostNL laat het afweten: honderden Hagenaars krijgen al drie weken geen post meer

Honderden bewoners van de Haagse wijk Benoordenhout zijn woedend op PostNL. Zij hebben al bijna drie weken geen post meer gehad. Het bedrijf is op de hoogte van het probleem, maar heeft het nog steeds niet kunnen oplossen. ,,Iedereen hier vraagt zich af: wat is er in hemelsnaam aan de hand?’’

Gipsplaten, schroeven en sigarettenpeuken; meer is er niet in bij elkaar geblufte strandclub

Het exclusieve strandpaviljoen waar de grootste feesten moesten plaatsvinden, blijkt aan de binnenkant niet meer dan een verzameling gipsplaten, rondslingerende schroeven en uitgetrapte sigarettenpeuken. Een kijkje in het pand van Soulsistah Beach op de Scheveningse Noordboulevard.

Schimmige bureautjes die profiteren van gedupeerden aangepakt door Tweede Kamer

De VVD wil opheldering van de staatssecretaris van Financiën over de praktijken van schimmige tussenpersonen, die een slaatje proberen te slaan uit het leed van toeslagenouders. Ook willen de liberalen, die deze praktijken onacceptabel vinden, weten wat de staatssecretaris hier aan gaat doen.

Fotograaf ontkent verkrachting model (18)

Het Openbaar Ministerie eist tegen Ronald S. (59), een bekende kunst- en naaktfotograaf uit Den Haag, een celstraf van veertien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij zou zich in 2020 in zijn studio vergrepen hebben aan een 18-jarig model tijdens een fotoshoot.

Marchiano (22) moet alsnog ouderlijk huis na overlijden moeder, maar krijgt wél andere woning

Hij was ten einde raad. De 22-jarige Marchiano Hagenaar dreigde op straat te belanden nadat zijn moeder overleed. Hij moet alsnog zijn ouderlijk huis uit, maar krijgt wel een andere woning in Zoetermeer toegewezen.

Hoewel iedereen uit zijn buurt bleef, koos Briza juist voor hem

Ze ontvluchtte de Colombiaanse drugshoofdstad Medellín om in Den Haag zichzelf te kunnen zijn. Maar transgender-sekswerker Mónica ‘Briza’ Garces Florez (40) kwam toch door geweld om het leven. In een Van der Valk Hotel op de grens met Wassenaar werd ze vermoord door de man van wie ze soms hield en die ze soms haatte.

Lichaam gevonden in water vlakbij station Holland Spoor

In het water bij de Leeghwaterbrug in Den Haag, vlakbij het NS-station Hollands Spoor, is rond 04.00 uur het lichaam van een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

