Fotografe overstuur na bezwaar tegen expositie

Steenbergen wil niet zeggen welk van de in het WTC gevestigde bedrijven bezwaar heeft aangetekend. ,,Het is niet netjes om namen van onze huurders te noemen'', zegt ze.



Vivian Keulards studeerde in 2009 af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Van 2010 tot 2013 woonde zij in Colorado in de Verenigde Staten en de laatste jaren werkt ze vanuit Koudekerk aan den Rijn. Haar portretten gaan de hele wereld over. Het betwiste portret van haar eigen dochter maakte ze in 2010, de foto van het jongetje maakt deel uit van een serie roodharige kinderen waarmee ze eerder dit jaar met vier prijzen nog de grote winnaar was bij de Moscow International Foto Awards.



,,De foto van mijn dochter is ook in Amerika op tentoonstellingen te zien geweest en terwijl dat land puriteinser is dan Nederland, heb ik nog nooit gehoord dat iemand bezwaar maakte'', zegt ze. ,,Graag had ik het verhaal achter de foto's willen vertellen voordat ze zomaar zijn weggehaald. Ik begrijp dat het er in een commerciële omgeving anders aan toe gaat dan in een onafhankelijke galerie, maar ik vrees dat we hier doorslaan. Waar eindigt dit?''