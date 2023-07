Foto's van vroeger: De tram die over het Binnenhof reed

indebuurt.nl Insidertip: zo kun je toch gratis de Ridderzaal blijven zien (ook al is 'ie dicht)

Sinds een paar maanden is het Binnenhof gesloten. De komende jaren kun je daarom niet een van de populairste toeristische attracties bezoeken; de Ridderzaal. Maar mis je het af en toe of wil je toch even zien hoe hat eeuwenoude gebouw er ook al weer uitziet? Wij hebben een (gratis) tip.