Fotoserie: Zeeheldenfestival met muziek, theater en veel plezier

Claas (13) heeft syndroom van Down en schittert in de musical van groep 8: ‘Hij hoort er helemaal bij’

Claas heeft het syndroom van Down. Daardoor is hij anders dan zijn klasgenoten, maar tegelijkertijd ook gewoon een van de 24 leerlingen in de klas van meester Stephan. Het bijzondere aan Claas is dat hij, ondanks zijn beperking, toch de reguliere basisschool doorliep. Hij neemt afscheid van die periode met een mooie rol in de groep 8-musical. ,,Hij is écht onze ster.”