Fotoserie: zo zag Den Haag eruit in 1987

Bewoners naar ziekenhuis bij brand in Haagse Bloemen­buurt, ook vier huisdieren uit woningen gehaald

In de Rozenstraat in Den Haag is donderdagochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op naar sein ‘grote brand’. Door de enorme inzet was de brand snel onder controle. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, daarnaast zijn twee honden en twee katten uit hun woningen gehaald.