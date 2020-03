Fototentoonstelling van alledaags leven in Den Haag tijdens de oorlogsjaren staat nu online

Het Haags Gemeentearchief heeft zijn nieuwe tentoonstelling Het dagelijks leven tijdens WO II in Den Haag online gezet. Via de eigen website haagsgemeentearchief.nl en verschillende social media kanalen is de tentoonstelling, die eigenlijk maandag zou worden geopend, vanuit de huiskamer te bekijken.

De expositie is samengesteld als onderdeel van de viering van 75 jaar vrijheid in Den Haag. Aan de hand van tientallen foto’s vertelt het Haags Gemeentearchief het verhaal over een regeringsstad in oorlogstijd. ,,Een indringend verhaal over een veranderende straatbeeld, groeiende onvrijheid, razzia’s, schaarste, maar ook voedselpakketten en bevrijding”, aldus de samenstellers.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm 1943 IJsjes eten bij Florencia rechts loopt een Duitse soldaat voorbij. © Haags Gemeentearchief

Gewone man

Het archief beschikt over meer dan 16.000 foto’s die Den Haag tijdens de oorlogsperiode belichten. Ze zijn zowel gemaakt door professionele fotografen als de gewone man. Opvallend is dat er in de jaren ‘42, ‘43 en ‘44 veel minder is gefotografeerd dan in andere oorlogsjaren.

Oorzaak hiervan was ongetwijfeld de groeiende schaarste naarmate de bezetting duurde, waarbij veel mensen hun laatste rolletje bewaarden in de hoop dat ze daarop het einde van de oorlog en het verwelkomen van de vrijheid konden vastleggen. De meeste oorlogsfoto’s in de collectie van het archief komen dan ook uit 1945.