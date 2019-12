Fout gegokt: brandstichter op de vlucht lift mee met agent in burger

Achterban VVD tevreden met nieuw coalitieak­koord Den Haag, ook met hogere belastin­gen

8:11 De lokale afdeling van de VVD had gisteravond op een ledenavond weinig te morren over het akkoord dat de raadsfractie sloot om met vier andere partijen door te besturen in Den Haag. Zelfs de verhoging van de ozb-belasting voor huiseigenaren stuitte op geen enkele kritiek.