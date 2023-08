Foute pakketbezorger blijkt internationaal gesignaleerd te staan

Beatstad en Live on the Beach mogelijk in 'vies' weer: 'Poncho en goed humeur mee’

Een groots concert in Den Haag of Scheveningen én regen. Die combinatie komt helaas vaker wel dan niet voor. Ook de komende dagen tijdens Live on the Beach in Scheveningen is vies weer voorspeld. De geschiedenis leert dat regen zo’n feest echt niet hoeft te verpesten. ‘Neem je poncho en goede humeur mee’.