Foutje! Den Haag stuurt per ongeluk uitnodiging voor gratis kerstdiner naar mensen die niet mogen komen

‘Uit duizenden Ooievaarspashouders bent u uitgekozen voor ons gratis Kerstdiner op 12, 15 of 16 december van 17.00 tot 20.00 uur. U en uw gezinsleden (vanaf 6 jaar) zijn welkom in ons restaurant in Den Haag. Let op: u heeft alleen plek als u zich aanmeldt’, is te lezen in de uitnodiging die per e-mail is verstuurd. Daaruit zou de ontvanger - ook al is hij géén houder van de pas die is bedoeld voor mensen met een minimum inkomen - kunnen concluderen dat hij ook mag aanschuiven.