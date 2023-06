Foutparkeerders, illegale kamerverhuur en een winkeldief: er blijkt veel mis bij actie in Transvaal

690.000 kijkers zien Maaike hoogste bod afslaan in Is het de moeite waard?: ‘Had meer gehoopt’

Een tegenvaller voor Jan en Maaike in de tweede aflevering van Is het de moeite waard? dinsdagavond. 690.000 kijkers zagen hoe Maaike, die maar liefst één jaar lang met haar vader een klushuis heeft verbouwd, niet de biedingen kreeg waarop ze had gehoopt. ,,Ik weet het gewoon echt even niet.”