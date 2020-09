Fraai eerbetoon aan Haags impressionist Willem Bastiaan Tholen in Dordrechts Museum

Wat heeft een Haagse kunstliefhebber in Dordrecht te zoeken? In dit geval veel, want Willem Bastiaan Tholen (1860-1931) heeft weliswaar eerst een behoorlijke zwerftocht door Nederland gemaakt, het grootste deel van zijn werkzame leven woonde hij in Den Haag. Hij vestigde zich in 1890 in de verdwenen Kanaalvilla bij de Witte Brug op de plek waar zich nu Madurodam bevindt.