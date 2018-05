Fraaie schuilhut voor mens en dier dankzij jarige glasbak

De verjaardag was een mooie manier om een duurzame manier van recycling in het zonnetje te zetten en een goede aanleiding om de campagne 'Glas in 't Bakkie' af te trappen. Deze maand is immers ook 'glasmaand'. In het kader hiervan werd gisteren bij stadsboerderij De Reigershof een gerecyclede glasbak onthuld, die nu op de kinderboerderij dient als schuilhut voor geitjes en schapen. Tijdens de campagne kunnen 'glasbaktassen' worden gescoord bij stadsboerderijen en wordt men aangemoedigd om te 'glasbakken'.