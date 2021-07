Francesca en Jeroen verkopen Haagse benedenwoning: ‘Zelfs tijdens de lockdown nooit opgesloten gevoeld’

Het stel kocht het huis in mei 2018, hun eerste koopwoning. ,,Als starters hadden wij geen exorbitante wensen en hebben we vooral gezocht op basis van wat we konden lenen”, herinnert Francesca zich. ,,Wat we wel wilden, waren twee slaapkamers en een instapklaar huis, want we zijn allebei niet echt handig. Eigenlijk zochten we in Scheveningen en Bezuidenhout, dus dit viel buiten onze zoekopdracht. We bowlen allebei en zijn daarvoor in het weekend veel op pad. Dus een goede verbinding richting de snelweg was eigenlijk wel een must.”