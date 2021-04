Frank (69) liet zich niet tegenhouden door ALS en struinde in zijn rolstoel alsnog beurzen af

van wieg tot graf Ton (70) was apart maar ook ontwape­nend eerlijk en heel betrouw­baar

29 maart Ton was een bekend gezicht op de markt en in de Haagse binnenstad. Hij was apart en had het soms moeilijk zich staande te houden in de maatschappij. Maar hij werd ook gewaardeerd. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ton Koppert (25 mei 1950 - 18 maart 2021) was apart.