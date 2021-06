Frank de Boer is net als een haring: als je zijn ingewanden d’r uit rukt, is ‘ie best te pruimen

Verbazing om posters van gemeente: Fietspad in Grote Markt­straat is ‘geen fietspad’

16 mei In de Grote Marktstraat in Den Haag hangen sinds kort nieuwe campagneposters van de gemeente Den Haag. Daaruit blijkt dat de ‘strook’ in de drukke straat waar doorgaans fietsers overheen gaan, geen fietspad is. Voetgangers krijgen in de hele straat dus voorrang. En wat blijkt: je mag zelfs over de stoep fietsen.