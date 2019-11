Frank Jansen anderhalf jaar op pad om iedereen te fotograferen die met brexit te maken krijgt

Video Bijeen­komst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag hevig verstoord, vijf mensen aangehou­den

8:01 Een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag is vanavond hevig verstoord. Het gebouw zou door aanhangers van zwarte piet met vuurwerk zijn bekogeld, ook werden ramen ingegooid. Vijf mensen met leeftijden tussen 13 en 37 jaar zijn aangehouden, de politie sluit meer arrestaties niet uit.