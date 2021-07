Frank was de vader van het beachvolleybal en scheurde met oude dubbeldekker dwars door het land

VAN WIEG TOT GRAF Dore was de moeder van de ‘Wilde Ganzen’ en lag het liefst in haar nakie in de zon

30 juni Veertig jaar lang presenteerde ze, no-nonsense en professioneel, de tv-programma’s van de IKON. Ze haalde miljoenen op voor de ‘Wilde Ganzen’ en was het liefst, in haar nakie, in de zon. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Dore Smit (27 juni 1933 – 5 juni 2021).