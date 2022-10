Frans de Graaf (VVD) verhuist naar Indonesië om hotel van schoonouders te runnen: ‘Moeilijk besluit’

Ontlading

De Graaf zat sinds 2014 bij de Haagse VVD en ging van fractievertegenwoordiger naar fractievoorzitter. Hij heeft veel mooie, maar ook pijnlijke herinneringen aan zijn tijd in de lokale politiek. Het mooiste vond hij de verkiezingsuitslag van 2018. De partij ging van vier naar zeven zetels. ‘Omdat we in de jaren daarvoor zo hard hadden gewerkt was de emotionele ontlading gigantisch.’



Zijn dieptepunt is de politieke crisis in 2019. ‘Het is ontzettend pijnlijk dat er in de politiek zo’n grote integriteitscrisis is geweest. Dat raakt niet alleen het vertrouwen in de politiek, maar ook het vertrouwen in elkaar als mens. Daardoor zijn we in het stadhuis heel erg lang met onszelf bezig geweest.’