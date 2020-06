Frans de Graaf wil meer politie op straat: ‘Beveiliging voor grote evenementen regel je zelf maar’

Piet Dame, de opa van de Haagse Markt, is er niet meer

10:01 Piet Dame, de legendarische bloemenkoopman die 80 jaar op de Haagse Markt werkzaam was, is overleden. ‘De opa van iedereen is er niet meer', schrijft zijn even beroemde dochter Nel Kames liefdevol bij het overlijdensbericht. Piet werd 95 jaar.