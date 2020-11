Frans dreigt een beroemdheid te worden: ‘Loosduiners zijn een slag apart, niet lullen maar poetsen’

Golfbrekers Ashkan laat het Hofkwar­tier overspoe­len met kaviaar en champagne: ‘Om het leven te vieren’

15:01 Kaviaarimporteur Ashkan Mossafaian van House of Caviar laat zich niet uit het veld slaan door de pandemie. Hij opende een pop-upstore voor kaviaar en champagne in de Heulstraat. ‘Die passen mooi op een feestelijk gedekte tafel. Juist in deze tijd hebben de mensen behoefte om zich iets bijzonders te veroorloven’, vertelt hij in de rubriek Golfbrekers.