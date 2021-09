Frans hield van taal en politiek maar ging toch elektrotechniek in, hij kon zijn moeder niets weigeren

Frans groeide op boven ‘Buis Lichtreclame en Elektrotechniek’ aan het Haagse Koningsplein. Het bedrijf van zijn vader had het druk met het installeren van elektrisch licht ter vervanging van gaslicht. In 1923 vroeg Philips hen lichtreclames te gaan installeren. Neonlicht was een nieuwe vinding en de firma Buis zorgde ervoor dat ook de Haagse gevels meegingen in de vaart der volkeren.



Het gebouw van de KLM aan de Hofweg was een van de eerste, dat werd voorzien van grote neonletters en een verlicht logo. Talloze gevels en geveltjes in de regio volgden. Net als voetbalstadions waar de vader van Frans de allereerste verlichtingssystemen installeerde.