Franse autoriteiten dwarsbomen komst honderden knagertjes naar Den Haag

‘Onbegrijpelijk’, noemt Geertje van Kranen van de Haagse knaagdieren-opvang het besluit van de Franse autoriteiten om de verhuizing van een grote groep knaagdieren uit Frankrijk naar Den Haag stop te zetten. De dieren zouden morgen naar Den Haag komen, maar worden tijdelijk opgevangen in een asiel in Parijs. ,,Als het te lang duurt staat de diertjes euthanasie te wachten.”

Van Kranen zet alles op alles om de overgebleven dieren uit Frankrijk op te halen. ,,In Frankrijk hebben ze een hele andere manier om met deze dieren om te gaan dan in Nederland. We moeten voorkomen dat de dieren straks geëuthanaseerd worden.”

Een deel van de honderden knaagdieren, afkomstig van een Zuid-Franse fokker die onlangs zijn vrouw om het leven bracht, zitten nu vast in de Franse hoofdstad. ,,Een grote groep cavia‘s is gelukkig al naar België. En in verschillende opvangcentra in Nederland zijn wat dieren opgevangen. Wij zouden de overgebleven dieren gaan ophalen, maar hoeveel dieren er nu nog precies zitten is onduidelijk.” In totaal ging het om 252 hamsters, 212 muizen, 287 ratten, 320 gerbils, 40 degoes, 100 volwassen konijnen en 113 babykonijntjes.

Stress

Dat de knaadieren nu moeten wachten is volgens Van Kranen zorgelijk. ,,Het brengt een heleboel extra stress met zich mee voor de beestjes. Er komt namelijk een hoop kijken bij de opvang van deze dieren en in Frankrijk zijn ze niet gespecialiseerd in deze soorten. Het asiel in Parijs richt zich voornamelijk op de opvang van katten en honden. Wij vangen al jaren grote hoeveelheden knaagdieren op, daarom zouden ze ook deze kant op komen.”

De afgelopen jaren heeft Van Kranen onder meer opvang geboden aan 95 degoes uit Belgie, 100 konijnen die uit Frankrijk waren gehaald en 300 hamsters zonder baasje.