Franse kunstenaar maakt muurschildering op flat: ‘Oude mensen bijna nooit afgebeeld in straatkunst’

Het kunstwerk bevindt zich op de zijgevel van een vier verdiepingen tellende flat aan de Vrederustlaan. Het is de tweede zogeheten mural die het Mauritshuis in de stad heeft laten ontwikkelen. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan heeft het museum street art kunstenaars gevraagd vier levensgrote werken in de stad te maken, gebaseerd op schilderijen uit het museum. In mei werd de eerste muur onthuld in de wijk Morgenstond, gemaakt door het Nederlandse duo Colin van der Sluijs en Super A.