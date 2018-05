Franz Ferdinand komt naar het Paard

Aanleiding voor het eenmalige concert is het recent verschijnen van de comeback-plaat Always Ascending. Daarop geeft de groep volgens het Paard een 'knipoog naar retro dance-geluiden' en is het vijftal 'nog altijd rete-aanstekelijk en dansbaar met een hoog meezinggehalte'.

Franz Ferdinand kwam aan het begin van de 21ste eeuw op en vormde met bands als The Killers, Editors en Arctic Monkeys de voorhoede van de postpunkrevival-stroming. Met nummers als Take Me Out, Matinée en This Fire zetten ze menig festival in vuur en vlam. Kaartjes voor het concert zijn hier te koop.