Frauderende bedrijvendokter Karel S. heeft alles terugbetaald aan gedupeerde ouderen

Het bedrag had al veel eerder op de bankrekening van de oudjes moeten staan, maar S. vertraagde telkens, zelfs zodanig dat de rechter hem vorig jaar voor negen maanden naar de gevangenis stuurde. Het laatste restant van het geld is binnengekomen na de verkoop van een rijtje bedrijfspanden dit voorjaar in Voorburg.

Doordat het zo lang duurde voor het geld er was, is er nu nog flink werk te doen, vertelt Jan Knipscheer, die namens de bewoners achter het geld aan ging. ,,Een deel van de ouderen is overleden. We moeten op zoek naar erfgenamen. Sommigen zijn bekend, maar naar anderen zullen we moeten zoeken. Van de lijst die we hadden, kloppen niet alle gegevens meer. Ik verwacht dat het nog wel een jaar gaat duren voor alles rond is.’’